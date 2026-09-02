Aumentan los secuestros y crece la inseguridad en el Perú

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Pérez Rocha, cuestionó la información difundida por las autoridades tras la intervención de varios sospechosos vinculados al secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo. Según sostuvo, se habría presentado de manera apresurada una versión que atribuyó a los detenidos la participación en el crimen y la liberación de un empresario dedicado a la actividad minera, pese a que todavía no existirían suficientes elementos periciales que permitan determinar su responsabilidad.

El general en retiro explicó que la investigación debe establecer quiénes participaron realmente en el secuestro y asesinato de cuatro personas, entre ellas dos integrantes de seguridad y dos mujeres que acompañaban a la víctima. También señaló que el Ministerio Público tendrá un papel fundamental en la recopilación y validación de las pruebas. Recordó que existe un plazo de 15 días para determinar si existen elementos suficientes que sustenten la participación de los detenidos; de lo contrario, podrían recuperar su libertad, salvo que tengan otras órdenes de captura vigentes.

Pérez Rocha también cuestionó la exposición pública de los detenidos y la participación de autoridades ajenas a la investigación durante las intervenciones. En ese sentido, citó el artículo 70 del Código Procesal Penal, referido a la prohibición de informar sobre investigaciones policiales sin autorización del Ministerio Público. A su juicio, las declaraciones públicas y la difusión de imágenes de los detenidos podrían afectar el desarrollo de las diligencias y generar confusión sobre las responsabilidades.

TRABAJO COORDINADO

Finalmente, el exjefe policial sostuvo que el incremento de la inseguridad evidencia la necesidad de recuperar una estrategia nacional de seguridad ciudadana con objetivos y seguimiento permanente. Propuso fortalecer el trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior, la Policía, el Ministerio Público y los gobiernos regionales y locales. Sobre el violento caso de Trujillo, consideró que los verdaderos autores del secuestro y asesinato podrían ser personas entrenadas y advirtió que la investigación de los próximos días será clave para determinar si los detenidos tuvieron o no participación en el crimen.