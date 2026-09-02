Policía que disparó y causó la muerte de menor de 8 años quedó en libertad

El policía que realizó un disparo al aire que terminó impactando contra un menor de 8 años en Huacho quedó en libertad tras apelar la investigación y obtener una medida de arraigo domiciliario.

La madre del niño cuestionó la decisión judicial y aseguró que el agente no habría mostrado interés en asumir los gastos ni brindar apoyo a la familia tras la muerte de su hijo.

Cuestiona investigación fiscal

La mujer señaló que la reparación civil sería de 5 mil soles, pero afirmó que no busca una compensación económica, sino que el responsable reciba una condena de cárcel por la muerte del menor.

Asimismo, cuestionó que las autoridades no hayan considerado todas las evidencias del caso. Según indicó, un peritaje habría determinado que el disparo tuvo una trayectoria que terminó impactando directamente contra su hijo.