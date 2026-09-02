Jhonsson Pulpo y su extenso prontuario criminal

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, es señalado como cabecilla de Los Pulpos y uno de los criminales más buscados del país. Sobre él pesa una condena de cadena perpetua por robo agravado con subsecuente muerte.
Un historial marcado por violencia
Además de esta sentencia, enfrenta procesos por homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado. Las autoridades también lo vinculan con diversos secuestros registrados en La Libertad.
Cruz Torres permaneció prófugo durante años y habría utilizado documentos falsos para evadir a las autoridades. También modificó su apariencia mediante cirugías estéticas, mientras continuaba siendo buscado por la justicia peruana.
Su captura en La Paz, Bolivia, puso fin a varios años de búsqueda internacional. Tras ser entregado a las autoridades peruanas, fue trasladado a Lima para responder por sus condenas y los procesos pendientes en su contra.