SJM: caen acusados de matar a madre de olla común

La Policía Nacional capturó en Cajamarca a Christopher Juan Alejandro Panaque Cuela, alias “El Bemba”, y a otro presunto integrante conocido como “La Barbie”, quienes estarían involucrados en el asesinato de Betimal Sarmiento, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, ocurrido el pasado 28 de agosto en San Juan de Miraflores. Los sospechosos fueron intervenidos durante un operativo desplegado en vehículos provenientes de Lima.

De acuerdo con la Policía, los agentes recibieron información de que los presuntos implicados habían abandonado la capital y se dirigían hacia el norte del país para evitar ser capturados. Por ello, se intensificaron los controles en las unidades que llegaban a Cajamarca, donde finalmente fueron identificados e intervenidos. Panaque Cuela cuenta además con antecedentes por presunto tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, actos vandálicos y delitos informáticos.

Las autoridades indicaron que la captura se suma a la detención de otros dos sospechosos, entre ellos Rafael Callo Ganto, alias “Muecas”. Según las primeras investigaciones, todos estarían vinculados a la organización criminal “Los Trujillanos”. La Policía de Cajamarca ya coordinó con la División de Homicidios de Lima para continuar con las diligencias y establecer el grado de participación de cada uno en el crimen.

ATACADO A BALAZOS

Betimal Sarmiento fue atacada a balazos cuando se encontraba en los exteriores del local de la olla común que dirigía, en presencia de sus hijos. La dirigente fue trasladada de emergencia a un establecimiento de salud, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas. Ahora, los investigadores buscan determinar el móvil del asesinato y establecer quiénes fueron los responsables directos del ataque.