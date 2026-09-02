“Jhonsson Pulpo” pasará la noche en la sede de la Dircote

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, permanece bajo estricta custodia policial en Lima luego de ser capturado en Bolivia y entregado a las autoridades peruanas. Tras su llegada al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, el presunto cabecilla de “Los Pulpos” fue trasladado a la sede de la División de Investigación de Lavado de Activos, en La Victoria, donde se realizaron diversas diligencias.

Durante su permanencia en esta dependencia policial, Cruz Torres participó en diligencias junto a una fiscal procedente de Trujillo y deberá cumplir también con los procedimientos médico-legales correspondientes. Posteriormente, se dispuso su traslado a la sede de la Dircote, ubicada en la avenida España, donde pasará la noche bajo una fuerte custodia policial.

Ante el traslado, la Policía reforzó la seguridad en los alrededores de la Dircote, instaló barreras metálicas y aumentó la presencia de efectivos para evitar cualquier incidente o interferencia durante las diligencias. Una de las posibilidades que manejan las autoridades es que posteriormente sea trasladado a Trujillo, donde deberá afrontar los procesos judiciales pendientes y la condena que corresponda.

GALARRETA SE PRONUNCIA

El premier Luis Galarreta destacó que la captura fue posible gracias al trabajo coordinado entre las policías de Perú y Bolivia, con apoyo del FBI y la DEA. El Gobierno sostiene que existen elementos que vincularían a “Jhonsson Pulpo” con recientes hechos criminales registrados en Trujillo, entre ellos el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas.