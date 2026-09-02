Celulares de “Jhonsson Pulpo” serían clave para revelar su red de contactos y posibles protectores

Los cuatro celulares incautados a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, podrían convertirse en una pieza clave para las investigaciones contra la organización criminal “Los Pulpos”. Los equipos fueron decomisados durante el operativo realizado en La Paz, Bolivia, y serán sometidos a rigurosos análisis para identificar llamadas, mensajes, contactos y otras comunicaciones que permitan reconstruir las actividades del presunto cabecilla.

La captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre las autoridades de Perú y Bolivia, con la participación de unidades especializadas en ciberdelincuencia y crimen organizado. Según la información difundida, estas labores permitieron rastrear las comunicaciones y ubicar a “Jhonsson Pulpo” en un centro de abastos de La Paz, donde se encontraba junto a uno de sus cómplices. Incluso se habría contado con autorizaciones para acceder a información de plataformas digitales durante la operación.

Ahora, los investigadores buscan determinar qué información contienen los dispositivos y, especialmente, con quiénes mantenía comunicación el detenido durante los últimos años. Entre las principales interrogantes está conocer quiénes habrían integrado su red de apoyo y si los celulares contienen comunicaciones vinculadas con la planificación del secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. Los peritajes podrían aportar nuevas pistas sobre el funcionamiento de la organización criminal.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

Mientras continúan las diligencias en Lima, las autoridades mantienen a “Jhonsson Pulpo” bajo estrictas medidas de seguridad y buscan evitar cualquier contacto que pudiera permitirle comunicarse con integrantes de su organización. Tras pasar por la sede de Lavado de Activos y la Dircote, el detenido deberá afrontar los procesos judiciales en su contra. La información que se obtenga de sus celulares podría ser determinante para identificar a otros implicados y establecer responsabilidades dentro de “Los Pulpos”.