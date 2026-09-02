Carabayllo: hombre es captado pateando a dos niños y queda en libertad

Un violento ataque contra dos niños quedó registrado por cámaras de seguridad en el distrito de Carabayllo. En las imágenes se observa a un hombre con polera ploma y short negro acercándose a los menores y propinándoles fuertes patadas, provocando que ambos cayeran al suelo. Uno de los pequeños quedó retorciéndose de dolor, mientras el otro intentaba reaccionar ante los llamados de su madre.

Según el testimonio de la progenitora, ella se encontraba recogiendo a sus dos hijos del colegio cuando, en el cruce de los jirones Alelíes y Las Magnolias, uno de ellos fue atacado. Tras la agresión, el sujeto habría intentado escapar, pero fue alcanzado por vecinos en un parque cercano. La madre trasladó a sus hijos a la comisaría de Santa Isabel para denunciar lo ocurrido y pidió que se investigue el caso.

Sin embargo, pese a la intervención del presunto agresor, este quedó en libertad. La familia del hombre habría señalado que padece problemas de salud mental y esquizofrenia. La madre cuestionó esta situación y sostuvo que, de acuerdo con las imágenes, el sujeto se encontraba acompañado de su hijo y habría actuado sin que un adulto interviniera para evitar la agresión.

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ

Los vecinos aseguran que no sería la primera vez que el hombre protagoniza incidentes en la zona y que anteriormente habría intentado atacar a otros residentes. Ante ello, la madre de los menores, de 4 y 6 años, exige a las autoridades tomar medidas para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir. La familia teme por la seguridad de sus hijos y de otros niños que transitan diariamente por el sector.