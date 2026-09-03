¿A qué penal será trasladado el cabecilla de “Los Pulpos”?

Johnson Smith Cruz Torres, de 30 años, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, fue trasladado a Lima luego de ser capturado en la ciudad de La Paz, Bolivia. El sujeto llegó durante la noche del día anterior a la sede policial donde se vienen realizando las diligencias correspondientes. Sobre él pesa una sentencia de cadena perpetua, según el reporte.

Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario deberá determinar su perfil mediante una junta clasificadora para establecer el establecimiento penitenciario al que será trasladado. Entre las posibilidades mencionadas se encuentra la Base Naval, debido a la necesidad de restringir sus comunicaciones con otros integrantes de la organización criminal.

Durante las primeras horas de la mañana también surgió la posibilidad de que Johnson Pulpo deba realizar diligencias previas en Trujillo antes de ser clasificado y trasladado a un penal.

RIESGOS

Esta eventual movilización generó preocupación por los riesgos que podría implicar el traslado del presunto cabecilla hacia Trujillo, debido a la posibilidad de afectar la seguridad de las personas involucradas.

Por el momento, las autoridades evalúan si será trasladado a Trujillo, a otro punto de La Libertad o si permanecerá temporalmente en la carceleta de Ancón mientras se determina su destino penitenciario.