Callao blinda 50 buses del corredor rosado ante ataques de sicarios

La Municipalidad del Callao implementará placas metálicas y vidrios blindados en 50 buses del corredor rosado, como parte de una estrategia para proteger a los conductores frente a posibles ataques de sicarios y extorsionadores.

Las unidades contarán con lunas de 21 milímetros de espesor ubicadas estratégicamente en la zona del conductor. Además, se reforzará la carrocería con planchas metálicas para brindar mayor protección ante eventuales ataques con armas de fuego.

Tecnología para monitorear los buses

Los vehículos también tendrán cámaras de videovigilancia, botón de pánico y GPS, sistemas conectados con la central de monitoreo del Callao. Ante una emergencia, el botón permitirá alertar a los operadores, mientras que el GPS facilitará la ubicación y seguimiento permanente de cada unidad.

La municipalidad señaló que estas medidas forman parte de un plan más amplio de seguridad que incluye el uso de drones y una red de cámaras de vigilancia. Asimismo, evalúa trabajar con empresas privadas de transporte para financiar los equipos de seguridad, con la posibilidad de asumir hasta el 50 % del costo.