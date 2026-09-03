Sechura: secuestradores huyen al escuchar sirenas y abandonan a joven por quien exigían S/5 mil

Un joven de 21 años, dedicado al cobro de préstamos informales, fue secuestrado por tres sujetos en la provincia de Sechura, Piura. Los delincuentes exigían S/5 mil a sus familiares a cambio de liberarlo.

Según el reporte, la víctima, identificada como Giorgio Pulache, fue interceptada alrededor de las 11 de la mañana cuando se desplazaba en motocicleta. Los sujetos, que se movilizaban en una mototaxi y otra motocicleta, lo maniataron y lo trasladaron hasta una vivienda donde permaneció retenido.

Los secuestradores enviaron mensajes a uno de sus familiares y a uno de sus colaboradores para exigir el pago del rescate. Tras recibir el aviso, la Unidad de Secuestros y Extorsiones, con apoyo de la comisaría de Sechura, desplegó un operativo y cercó la zona.

DELINCUENTES HUYERON

Al escuchar la llegada de los agentes y las sirenas de los vehículos policiales, los delincuentes huyeron y abandonaron al joven en un descampado del asentamiento humano Miraflores. De esta manera, el pago de los S/5 mil no llegó a concretarse.

La víctima permaneció retenida aproximadamente dos horas y, de acuerdo con fuentes policiales citadas en el reporte, habría sido golpeada durante el secuestro, aunque no presentó lesiones de mayor gravedad.

Pulache se dedicaría al préstamo informal de dinero y al cobro diario de intereses. El informe señala que no se ha establecido que pertenezca a una modalidad específica como los llamados “gota a gota”, por lo que las circunstancias y el posible móvil del secuestro serán materia de investigación.