Teleférico de Miraflores entra en etapa de pruebas y proyecta pasajes de hasta S/20

El nuevo teleférico de Miraflores ya realiza viajes de prueba antes de su apertura al público. El sistema recorrerá aproximadamente 310 a 315 metros y conectará el parque Domodossola con la playa Redondo 2.
Las cabinas tendrán una capacidad máxima de 15 pasajeros y el recorrido durará menos de tres minutos. El sistema permitirá además el ingreso de personas con silla de ruedas, scooters y bicicletas.
Los representantes también indicaron que se permitirá viajar con mascotas bajo determinadas condiciones. Asimismo, las cabinas cuentan con un dispositivo especial para transportar hasta dos tablas de surf.
PRECIOS PROYECTADOS
El precio proyectado del pasaje estaría entre S/15 y S/20, aunque todavía no se ha establecido una tarifa definitiva. La fecha de inauguración y apertura al público aún está pendiente de anuncio.