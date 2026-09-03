ATU propone modificar sanciones por infracciones muy graves en el transporte público

La ATU puso en consulta pública una propuesta que plantea modificar las sanciones para más de 40 infracciones muy graves en el transporte público. Entre los cambios se contempla retirar la cancelación automática de la licencia de conducir.

La medida también alcanzaría a los conductores que manejen en estado de ebriedad, quienes recibirían una sanción administrativa y económica. La propuesta incluye además cambios para el transporte regular, taxis y servicios turísticos.

REDUCCIÓN DE MULTAS

Según el exjefe de Investigación y Accidentes de Tránsito de la Policía, Franklin Barreto, algunas multas podrían reducirse hasta en 50 %. Por ejemplo, la sanción por agredir o atentar contra fiscalizadores pasaría de S/5500 a S/2750.

La propuesta también considera infracciones como obstruir la fiscalización o fugarse durante operativos policiales. Barreto cuestionó que, según su evaluación, el documento no presente una justificación técnica para reducir las sanciones económicas.