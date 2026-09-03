Alcalde de Lima supervisa avances del nuevo C5 y anuncia pronta puesta en funcionamiento

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó los trabajos de construcción del nuevo centro de monitoreo en la avenida Argentina con Cárcamo y aseguró que se agilizará la obra, cuyo avance se proyecta entre 80 % y 90 % en los próximos 20 días.

El nuevo puesto de videovigilancia permitirá coordinar directamente con la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Bomberos, Defensa Civil y Serenazgo de Lima.

Reggiardo señaló que el C5 recibirá más de 4.500 cámaras y que el objetivo es alcanzar unas 10 mil para contar con un sistema centralizado de seguridad y monitoreo del tránsito.

OPERATIVOS

Por otro lado, el alcalde informó sobre los operativos contra los carritos de juguete que ingresan a vías públicas y ciclovías. Señaló que se han clausurado los lugares donde eran almacenados y que los vehículos vienen siendo internados con apoyo de la Policía.

La comuna también exhortó a los padres de familia a evitar que los menores utilicen estos vehículos en las ciclovías para prevenir accidentes de tránsito.