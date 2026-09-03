¿A qué penal irá Jhonsson Pulpo: Challapalca o la Base Naval?

Jhonsson Smith Cruz Torres permaneció sus primeras horas en la Dircote, donde se desplegó un importante contingente policial para reforzar la seguridad del recinto y realizar inspecciones en sus instalaciones.

Agentes de la SUAT y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) participaron en el operativo, mientras personal de tránsito restringió el paso por las calles y avenidas cercanas. Sin embargo, horas después, el vehículo blindado abandonó la sede sin trasladarlo.

Ante ello, comenzaron las interrogantes sobre su destino final. Una de las posibilidades sería La Libertad, debido a que el juzgado de Trujillo que lo sentenció a cadena perpetua se encuentra en esa ciudad, aunque también se evalúan penales de máxima seguridad.

BASE NAVAL

La Base Naval aparece como una de las alternativas por sus estrictas medidas de seguridad y el régimen de incomunicación. Mientras tanto, el penal El Milagro genera cuestionamientos debido a la presencia de internos vinculados a Los Pulpos.