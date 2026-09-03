Trabajador muere al caer de techo mientras colocaba panel electoral en El Agustino

Un hombre identificado como Enrique Milla, de 58 años, murió tras caer desde el techo de una vivienda en El Agustino, donde se encontraba realizando trabajos para colocar un banner publicitario de campaña.

Según los vecinos, Milla llegó junto a una comitiva en un vehículo vinculado al partido Podemos Perú. El trabajador habría subido al techo para recibir el panel, pero al intentar descender perdió el equilibrio y cayó directamente sobre el pavimento.

El banner estaba relacionado con la campaña de Richard Soria, actual alcalde de El Agustino y candidato a la reelección. Tras el accidente, Soria expresó sus condolencias a la familia y rechazó que el hecho sea utilizado con fines políticos.

La familia, sin embargo, aseguró que Milla llevaba más de 15 años trabajando para la municipalidad y que anteriormente se desempeñaba como conductor de serenazgo. Sus familiares cuestionaron además las condiciones laborales y la falta de beneficios que habría tenido durante esos años.