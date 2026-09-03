¿Intervención irregular? Cuestionan operativo policial en el aeródromo de San Bartolo

Una intervención policial en el aeródromo Lib Mandi, en San Bartolo, generó cuestionamientos sobre la aplicación de una medida de defensa posesoria extrajudicial solicitada por una de las partes en disputa.

Según el informe, agentes de la Policía llegaron al aeródromo el 21 de agosto. Los representantes del recinto señalaron que solo habían recibido una carta informativa de la Comisaría de San Bartolo, en la que se comunicaba la diligencia bajo la figura de defensa posesoria extrajudicial.

ESPECIALISTAS OPINAN

Especialistas en derecho inmobiliario explicaron que este mecanismo permite a un poseedor recuperar la posesión de un inmueble bajo determinadas condiciones. Entre los requisitos mencionados se encuentra haber estado en posesión durante al menos un día y ejecutar la medida dentro de los 15 días posteriores al despojo.

El principal cuestionamiento surge porque, según los representantes del aeródromo, la parte que solicitó la defensa posesoria no habría estado presente en el lugar. Hasta el cierre del informe, las autoridades consultadas no habían respondido cómo se acreditó el cumplimiento de los requisitos para ejecutar la diligencia.

El aeródromo Lib Mandi tiene una extensión de 166 hectáreas y es utilizado como pista para pequeñas aeronaves privadas. Según registros de Sunarp, el predio figura a nombre de la empresa Don Pancho Real Estate S.A.C.

La controversia tiene antecedentes desde 2008, cuando se presentó una denuncia por una supuesta usurpación que, de acuerdo con los representantes del aeródromo, fue archivada en 2015 luego de determinarse que los denunciantes no habían estado en posesión del terreno.