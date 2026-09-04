Jhonsson Cruz Torres es trasladado a La Victoria para nuevas diligencias policiales

Jhonsson Smith Cruz Torres, presunto cabecilla de Los Pulpos, fue trasladado de manera sorpresiva desde la Dircote hasta la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, en La Victoria.

El traslado se realizó cerca de las 11:10 de la mañana en un vehículo blindado de la SUAT y bajo un fuerte resguardo policial. La medida respondió a protocolos de seguridad ante el nivel de peligrosidad atribuido al detenido.

Realizarán nuevas diligencias

Durante su permanencia en la sede policial, se prevé la toma de testimonios y otras diligencias vinculadas a las investigaciones. Además, los equipos celulares que le fueron incautados ya llegaron al Perú y serán analizados.

Jhonsson Smith Cruz Torres y su presunto cómplice, Gabriel Mendosilla, conocido como “El Gordillo”, permanecerían durante 15 días en los calabozos de la Dircote, mientras se realizan diligencias y se define su futuro traslado a un establecimiento penitenciario.