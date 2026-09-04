Taxista por aplicativo es asaltado por falsos pasajeros en San Juan de Miraflores

Un conductor de taxi por aplicativo fue víctima de un violento asalto tras trasladar a unos sujetos hasta el sector El Progreso, en Pamplona Baja, San Juan de Miraflores. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según vecinos, los delincuentes aprovecharían la falta de alumbrado público en la zona para solicitar vehículos desde otros puntos y llevarlos hasta calles poco iluminadas. Allí atacarían a los conductores para despojarlos de sus pertenencias.

Las imágenes muestran cómo el conductor fue golpeado por los sujetos hasta caer al suelo. Tras el ataque, los presuntos delincuentes huyeron por un pasaje y posteriormente ingresaron a una vivienda, mientras vecinos auxiliaron a la víctima.

MAYOR PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES

Los residentes aseguran que estos asaltos se repiten y pidieron mayor presencia de las autoridades. También se plantea que el aplicativo pueda aportar información del usuario que solicitó el servicio para facilitar la identificación de los responsables.