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04/09/2026

Nueve distritos no usaron todo su presupuesto para prevenir “El Niño”

Nueve de los 18 distritos de Lima con alto riesgo de inundaciones registran retrasos en la ejecución de recursos destinados a prevenir desastres ante el fenómeno El Niño.



Nueve distritos de Lima no han ejecutado todo su presupuesto para prevenir desastres. Entre las zonas de mayor riesgo figuran aquellas expuestas a huaicos e inundaciones.

Lurigancho-Chosica registra solo 29.6 % de avance en el gasto destinado a prevención y atención de desastres. Más del 70 % de estos recursos continúa pendiente de ejecución.

En la quebrada de Juan Carosio se reportaron desperfectos en las geomallas y vecinos piden acelerar las obras previstas para proteger las zonas vulnerables antes de las lluvias intensas.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre los retrasos y pidió acciones inmediatas. En Chaclacayo, vecinos incluso han construido muros de contención por cuenta propia ante el temor de nuevos huaicos.


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