Proponen permitir ingreso de alimentos y bebidas a conciertos

Una iniciativa legislativa busca permitir que los asistentes a conciertos y otros eventos masivos puedan ingresar con agua, alimentos y bebidas, además de establecer el acceso gratuito a agua potable dentro de los recintos.

La propuesta, impulsada por el diputado Ángel Meneses, busca garantizar la salud y seguridad de los asistentes, especialmente en eventos que reúnen a miles de personas y pueden extenderse durante varias horas.

Los jóvenes consultados respaldaron la medida y cuestionaron los elevados precios de los productos dentro de los conciertos. Señalaron que una botella de agua puede llegar a costar 20 soles, mientras que sándwiches y hamburguesas pueden superar los 30 soles.

El proyecto también plantea que Indecopi supervise y sancione posibles incumplimientos. La iniciativa deberá avanzar por la Cámara de Diputados y posteriormente ser evaluada por la Cámara de Senadores.