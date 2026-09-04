Capturan a “Loco Bryan” e incautan vehículos de alta gama en San Miguel

Alias “Loco Bryan” fue capturado por la Policía durante un operativo en San Miguel, donde también fue detenido alias “Gordo Chelo”, quien registra referencias policiales por receptación y hurto agravado. En la intervención se incautaron vehículos de alta gama.
El operativo se realizó en el piso 12 de un exclusivo edificio frente al mar, donde los investigados habrían instalado su centro de operaciones. La ubicación del grupo fue posible gracias a labores de inteligencia de la División de Investigación de Extorsiones.
Durante la intervención, alias “Giuseppe” habría intentado autolesionarse para evitar la acción policial y fue encontrado en el piso del departamento. El sujeto es investigado por presuntos delitos de robo agravado y extorsión, principalmente en San Juan de Lurigancho.
Además, “Giuseppe” habría intentado destruir su teléfono, que contendría conversaciones y fotografías encriptadas. La División Antiextorsiones trabaja en recuperar esta información mediante procedimientos especializados, mientras todos los intervenidos permanecen detenidos.