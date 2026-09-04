Párroco de iglesia en el Callao queda herido durante balacera

El párroco de la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, en el Callao, resultó herido durante una balacera registrada en los exteriores del templo, minutos después de culminar la misa.

El padre José Arcadio Nazario caminaba junto a dos personas cuando se escucharon varios disparos a pocos metros de la iglesia. Una de las balas le rozó la mejilla izquierda, por lo que fue trasladado al hospital Alcides Carrión.

El religioso se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, uno de sus acompañantes recibió un impacto de bala a la altura del pecho y permanece con pronóstico reservado, según la información preliminar.

La Policía encontró ocho casquillos en la zona e investiga el origen del ataque. Entre las hipótesis se encuentra una posible relación con presuntos cobros de cupos y extorsiones vinculados a la remodelación del parque San Fernando.