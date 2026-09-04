Condenan a implicados por asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10

La justicia dictó un adelanto de sentencia contra los responsables del asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, quien murió tras un ataque a balazos contra el bus de la orquesta cuando se dirigía a San Juan de Lurigancho.

El hermano del artista, Cristian Flores, expresó su satisfacción por el fallo y aseguró que la decisión representa una forma de justicia terrenal para su familia. Sin embargo, reconoció que ninguna condena podrá devolverles a su ser querido.

Según el adelanto de sentencia, Pier Ángel Panduro Verástegui, alias “El Italiano”, fue señalado como el autor de los disparos contra el vehículo de Armonía 10 que terminaron con la vida del cantante. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Lima Este.

Además, fueron condenados Jorge Rey Esmeralda, Mariano Antonio Altamirano Ramos, Edén Jesús Acosta Jaramillo y Angelo Piero Velázquez Moreno, en calidad de coautores por el delito de homicidio calificado. Cristian Flores también cuestionó que la orquesta no haya brindado apoyo a la familia tras el crimen.