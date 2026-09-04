Dos hermanas adultas mayores son asesinadas frente a su vivienda en San Martín de Porres

Dos hermanas adultas mayores fueron asesinadas a balazos en la puerta de su vivienda, ubicada en la cuadra 2 del jirón Alberto Abed, en San Martín de Porres. Ambas tenían un pequeño negocio de venta de comida rápida.

El ataque ocurrió alrededor de las 7 de la noche, cuando las mujeres atendían a varios clientes. Según la información preliminar, dos motocicletas llegaron al lugar con hombres armados, quienes realizaron varios disparos contra las personas que se encontraban en el puesto.

Las víctimas intentaron refugiarse dentro de su vivienda, pero fueron alcanzadas por los disparos. Fueron identificadas como Irma Serra Aguilar, de 62 años, y Miriam Serra Aguilar, de 68 años. Además, tres hombres que se encontraban en el lugar resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia.

La Policía, junto a peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público, realizó diligencias en la escena, donde se hallaron casquillos de bala y rastros de sangre. Las autoridades investigan el móvil del ataque y buscan identificar a los responsables.