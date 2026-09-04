Padre de suboficial que murió la misma noche del secuestro en Trujillo cuestiona versiones sobre su muerte

El padre del suboficial Diego Manuel Vela Rodríguez se pronunció sobre la muerte de su hijo, ocurrida la madrugada del 30 de agosto, la misma noche en que se reportó el secuestro de un empresario minero en Trujillo. El caso ha generado interrogantes por las diferencias entre las primeras actas policiales y el protocolo de necropsia.

Según las actas policiales, el agente habría sido diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano y heridas por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, el protocolo de necropsia establece como causa final de muerte una hemorragia intracraniana.

Manuel Vela aseguró que revisó personalmente el cuerpo de su hijo y afirmó que no observó impactos de bala. Por ello, cuestionó la información consignada en los documentos y pidió que se determine con precisión qué ocurrió antes del fallecimiento del suboficial.

Ante estas discrepancias, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, planteó la posibilidad de exhumar el cadáver para realizar nuevos estudios. La familia manifestó estar de acuerdo con la medida y pidió esclarecer las circunstancias y la verdadera causa de muerte del agente.