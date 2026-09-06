Profesor universitario es detenido tras denuncia por presuntos tocamientos indebidos

Un profesor de una reconocida universidad de Lima Norte fue detenido tras ser denunciado por una estudiante por presuntos tocamientos indebidos, en un caso que aún se encuentra en investigación.

Según la información preliminar, un familiar de la joven presentó la denuncia y acudió con agentes policiales hasta el centro universitario. Tras una conversación con el personal de seguridad, los policías ingresaron al recinto y ubicaron al docente, quien fue trasladado a una patrulla.

El profesor, la estudiante y personal de seguridad fueron llevados a la comisaría de Pro, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes.

La joven y el docente pasaron por medicina legal. Además, personal del Ministerio de la Mujer acudió a la dependencia policial para conocer los detalles del caso y participar en las diligencias.

PRESENTAN DENUNCIA

La denuncia fue presentada por el presunto delito contra la libertad sexual, pero las autoridades aún deben determinar qué ocurrió dentro del centro universitario.