Colectivo con casi S/20 mil en multas protagoniza accidente en avenida Arequipa

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana en la intersección del jirón Madre de Dios con la avenida Arequipa, donde un vehículo negro impactó contra un automóvil Chevrolet de color gris que realizaba el servicio de colectivo. Tras el fuerte choque, el segundo vehículo terminó con importantes daños en la parte lateral y frontal, además de impactar contra un semáforo.

La situación generó mayor preocupación al conocerse que el Chevrolet acumula papeletas por un monto cercano a los 20 mil soles. El vehículo quedó prácticamente destrozado, con la bolsa de aire desplegada y diversas partes de la carrocería dañadas. Al momento del accidente, transportaba a cuatro pasajeros.

Los ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica. Según el reporte, los pasajeros presentaban lesiones en la zona lumbar, hombros y tórax. Mientras tanto, los conductores involucrados fueron llevados a la comisaría de Petit Thouars para continuar con las diligencias correspondientes.

TRANSPORTE INFORMAL

El caso vuelve a poner en debate la situación de los colectiveros informales que acumulan cuantiosas multas y continúan circulando por las calles de Lima. Ahora se espera que la ATU precise qué medidas se adoptarán frente a este vehículo y sus infracciones, especialmente ante las recientes disposiciones relacionadas con la reducción de multas. El accidente deja nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan pasajeros y conductores cuando se incumplen las normas de tránsito.