Ate: vecinos denuncian ola de robos tras retiro de rejas

Vecinos de la calle Córcega, en el distrito de Ate, denunciaron una ola de robos que, según aseguran, se habría incrementado tras el retiro de las rejas que eran utilizadas como medida de seguridad durante las noches. Uno de los últimos hechos ocurrió cerca de la medianoche, cuando sujetos armados llegaron a bordo de un automóvil gris y asaltaron a personas que se encontraban frente a una vivienda.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los delincuentes descendió del vehículo y encañonó al conductor de un automóvil que trasladaba objetos para una actividad de una iglesia. En medio del asalto, una mujer que se encontraba dentro del vehículo salió visiblemente asustada y terminó cayendo al suelo. El hecho generó alarma entre los residentes de la zona.

Los vecinos señalaron que las rejas fueron retiradas aproximadamente en julio y que, desde entonces, aumentó la presencia de personas que acuden al lugar para consumir bebidas alcohólicas o fumar. Asimismo, aseguraron que en los alrededores del parque de la Amistad se han registrado otros robos de vehículos. Recordaron que anteriormente las rejas eran cerradas alrededor de las 10:30 de la noche, lo que, según ellos, les permitía sentirse más protegidos.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, los residentes solicitaron a la Municipalidad de Ate que adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad y evalúe la reinstalación de las rejas en las calles Córcega y Torino. Afirmaron que ya han presentado documentos ante la comuna para pedir soluciones, pero hasta el momento no habrían recibido una respuesta concreta. Los vecinos esperan que las autoridades coordinen acciones con la Policía y refuercen la vigilancia en este sector.