Alertan escasez de pejerrey, lorna y caballa en terminal pesquero

Comerciantes de la zona pesquera de Chorrillos alertaron sobre la escasez de algunas de las especies de mayor consumo en Lima, entre ellas el pejerrey, la lorna y la caballa. Según los vendedores, la situación viene afectando tanto a quienes comercializan productos marinos como a los consumidores que buscan estas especies para sus comidas habituales.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la ausencia de estos productos se registra desde hace aproximadamente cuatro meses. Los comerciantes atribuyen el problema al incremento de la temperatura del mar y explicaron que las alteraciones en las condiciones del océano estarían modificando el desplazamiento habitual de algunas especies, dificultando su llegada a las zonas de pesca.

Ante esta situación, los vendedores vienen ofreciendo alternativas a los consumidores. Una de ellas es la sierra, un pescado de carne blanca que puede utilizarse en preparaciones similares a las que se elaboran con otras especies de consumo popular. También se comercializan crustáceos como la langosta, aunque con precios considerablemente más elevados, que pueden alcanzar los 120 soles por kilogramo.

CALENTAMIENTO DEL MAR

Los comerciantes advirtieron que la escasez podría prolongarse mientras persistan las condiciones anómalas en el mar. Mientras tanto, los consumidores deberán optar por otras especies disponibles en los mercados. La situación mantiene en alerta al sector pesquero, que espera que las condiciones del océano se normalicen y permitan el retorno de las especies que actualmente presentan menor disponibilidad.