Intento de feminicidio en Carabayllo: mujer fue atropellada por su expareja

La familia de Natalia pide justicia por un presunto intento de feminicidio que sufrió de su expareja. El sujeto atropelló a Natalia cuando le pedía que cumpla con la pensión por alimentos para su hijo. Todo ocurrió en el distrito de Carabayllo.

Según el hermano de la víctima, el hombre increpó a la mujer porque siempre le pedía plata, tras una breve discusión, el sujeto que iba en su vehículo la atropello y la arrastró por algunos metros. Pese a este ataque, el sujeto sigue libre, incluso la familia acusa irregularidades de la policía.

FAMILIA DENUNCIA IRREGULARIDADES

El hermano de la víctima señaló que la policía no quiso recibir su denuncia por intento de feminicidio, sino como atropello simple, por lo que, ante la insistencia, lograron pasar la denuncia por este delito mayor.

También comentó que este sujeto tendría un antecedente por presuntos tocamientos indebidos a su hijo. Sin embargo, la familia se encuentra indignada porque, aunque la madre hizo la denuncia, la jueza procedió a archivarlo.