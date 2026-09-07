Estado de emergencia en cinco penales: exjefe del INPE evalúa medidas para reforzar la seguridad

El exjefe del INPE Leonardo Caparrós consideró necesaria la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en el exterior de cinco penales, pero advirtió que el sistema penitenciario requiere un plan concreto para mejorar su seguridad y funcionamiento.

Caparrós señaló que existe un problema de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios, debido al ingreso de celulares, drogas y armas, además de la presunta coordinación de algunos delitos desde el interior de las cárceles.

Respecto a la decisión del Ejecutivo de disponer que las Fuerzas Armadas custodien el exterior de los penales declarados en emergencia, sostuvo que la medida puede ser adecuada, aunque consideró necesario evaluar la capacitación y las capacidades técnicas del personal que asumirá estas funciones.

El exfuncionario también cuestionó las condiciones del INPE y sostuvo que durante años no se habría destinado suficiente inversión para fortalecer la institución, mejorar las remuneraciones del personal y construir establecimientos penitenciarios adecuados.

Sobre el uso de bloqueadores de celulares, explicó que su efectividad es compleja debido al rápido avance tecnológico y a la aparición de nuevos sistemas de comunicación que pueden superar estos dispositivos.

PENALES DE ALTA CONTENCIÓN

Finalmente, Caparrós consideró necesario contar con penales de alta contención para internos de alta peligrosidad, pero rechazó aplicar modelos que impliquen suspender derechos constitucionales durante largos periodos. A su juicio, las medidas de seguridad deben ejecutarse dentro del marco de la ley.