Elecciones municipales 2026: así marcha la intención de voto para Lima

Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto para las próximas elecciones municipales y regionales con 33.4%, de acuerdo con una encuesta de la encuestadora CIT. En tanto, Carlos Bruce, de Somos Perú, ocupa el segundo lugar con 12%, seguido de Francis Allison, con 11.8%, en un empate técnico. Daniel Urresti, de Podemos Perú, registra 9.6% y se ubica en el cuarto lugar.

Más atrás aparecen Osvaldo Vargas, de Juntos por el Perú, con 4.8%, y Samuel Daza, de Fuerza Popular, con 4.2%. El 24.3% de los consultados señaló que aún no sabe por quién votar, mientras que el 14.2% no opinó.

EN DISTRITOS

En Barranco, Antonio Mezarina, de Somos Perú, lidera las preferencias con 26.3%, seguido de Manuel Espinoza Loarte, de Renovación Popular, con 25.3%, en un empate técnico. Angélica Noguerol, de Avanza País, alcanza 9.3%, y José Juan Rodríguez, 6.3%. El 27% aún no ha decidido su voto.

En San Borja, Gina Valeria Casanova, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 23.3%. Le sigue Alberto Tejada Conroy, de Acción Popular, con 15%, y Javier Gaspar, de Renovación Popular, con 13.7%. Robert Soriano, de Avanza País, registra 6%. El 38% todavía no ha elegido candidato.

Según la ficha técnica fueron entrevistadas 500 personas en Lima Metropolitana y 300 en Barranco y San Borja. El margen de error es de ±4.4% para Lima Metropolitana y de ±5.7% para Barranco y San Borja.