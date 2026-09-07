Avenida Javier Prado: colectivero es reducido a la fuerza durante operativo

Un colectivero informal fue reducido por agentes de la Policía Nacional luego de oponerse a una intervención en la cuadra 15 de la avenida Javier Prado Este. El hecho ocurrió durante un operativo de control en el que participaban efectivos de la Policía de Tránsito y personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Según las imágenes difundidas, los agentes intervinieron al conductor y le solicitaron que acatara las indicaciones correspondientes. Sin embargo, el hombre habría intentado hacer caso omiso al operativo y continuar con su actividad, generando un momento de tensión en plena vía pública.

Ante la resistencia del conductor, los policías procedieron a reducirlo utilizando la fuerza y posteriormente le colocaron los grilletes. Durante la intervención se escuchan expresiones de los agentes dirigidas al colectivero, entre ellas: “Ya perdiste”, mientras el hombre era controlado por los efectivos.

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

El operativo forma parte de las acciones de fiscalización contra el transporte informal en las principales vías de Lima. Las autoridades buscan intervenir a vehículos que realizan servicio de transporte de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente, aunque este caso también puso en evidencia los momentos de tensión que pueden producirse cuando los conductores se resisten a las intervenciones.