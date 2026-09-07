Orcas sorprenden a pescadores en Pucusana

Un grupo de pescadores que se encontraba trabajando frente a las costas de Pucusana protagonizó un inesperado encuentro con varias orcas. Los enormes cetáceos se aproximaron a la embarcación y comenzaron a rodearla, mientras los tripulantes observaban sorprendidos el inusual comportamiento de los animales.

Según las imágenes difundidas, los pescadores apagaron los motores de la embarcación para evitar que las hélices pudieran causarles algún daño y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de asustarlas. Una de las orcas se acercó especialmente al bote y permaneció observando a los pescadores, provocando una mezcla de sorpresa y emoción entre quienes presenciaron el momento.

Los tripulantes no ocultaron su asombro y grabaron el encuentro mientras comentaban la cercanía de los animales. “Miren qué hermosa”, se escucha decir a uno de ellos mientras señalaba a la orca que nadaba junto a la embarcación. La presencia de estos mamíferos marinos permitió registrar un momento poco habitual en las aguas cercanas al litoral limeño.

ENCUENTRO INESPERADO

El encuentro rápidamente llamó la atención por la cercanía de las orcas con los pescadores y por el comportamiento aparentemente curioso de los cetáceos. Las imágenes muestran cómo los animales permanecieron alrededor del bote antes de continuar su recorrido por el mar. El hecho se convirtió así en una singular experiencia para los hombres de mar, quienes pudieron observar de cerca a estos imponentes depredadores marinos.