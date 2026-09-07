Capturan a delincuente tras robo a joyería en San Borja

Un grupo de delincuentes protagonizó un robo en una joyería ubicada en la avenida San Luis, en San Borja. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos levantaron la persiana metálica del establecimiento e ingresaron al local. Uno de ellos, vestido con una casaca azul y gorra negra, se dirigió directamente hacia las vitrinas y colocó las joyas en una bolsa negra.

Su cómplice ingresó con una mochila y recorrió rápidamente el establecimiento en busca de más objetos de valor. Según la propietaria, los delincuentes se llevaron joyas de oro y plata valorizadas en más de 20 mil dólares. Los sujetos habrían utilizado herramientas para cortar los candados y violentar la puerta metálica, además de llevar guantes quirúrgicos para evitar dejar huellas.

La fuga, sin embargo, fue detectada por un agente de seguridad ciudadana, quien alertó a las autoridades sobre las características del vehículo utilizado por los sospechosos. De inmediato se activó el Plan Cerco y se inició una persecución que atravesó tres distritos. Finalmente, el vehículo terminó impactando contra una mototaxi en el cruce de la avenida Nicolás Ayón con Circunvalación.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Tras el violento choque, el vehículo utilizado para escapar quedó inoperativo y uno de sus ocupantes fue capturado por los agentes policiales. Los demás involucrados lograron escapar y son intensamente buscados. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a todos los integrantes de la banda y determinar su participación en el robo de la joyería.