Tiktoker es detenido por presunta extorsión a empresario audiovisual

Se promocionaba en redes sociales como cantante y artista, con presentaciones en conocidas discotecas de Lima. Sin embargo, la Policía lo señala como presunto integrante de la banda “Los Acopiadores del Oeste”, dedicada a la extorsión. El detenido fue identificado como Abel Hames Abad Valladares, de 23 años, quien, durante su intervención, reconoció que se encontraba detenido por una investigación por extorsión.

Según el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, un empresario del rubro audiovisual denunció que era extorsionado mediante amenazas de difundir un video íntimo. El material habría sido grabado por el propio agraviado y compartido anteriormente con su entonces pareja.

EXIGÍAN DINERO

De acuerdo con la investigación policial, los extorsionadores inicialmente exigieron S/50 mil, pero luego redujeron el monto a S/30 mil. Finalmente, la víctima habría aceptado entregar S/10 mil, tras recibir una cuenta bancaria para realizar el depósito.

Durante las amenazas, el empresario también habría recibido fotografías de armas y municiones, como parte de las intimidaciones para obligarlo a realizar el pago. Tras las diligencias de investigación, la Policía detuvo al sospechoso en una tienda de calzado en San Martín de Porres, donde también se encontraba la expareja del agraviado.

Según el coronel Obando, durante la intervención se encontró en poder de la mujer el teléfono celular que había sido reportado como extraviado y aproximadamente S/7 mil, dinero que formaría parte del monto entregado por la víctima. Ambos fueron trasladados a unidades especializadas para continuar con las investigaciones.