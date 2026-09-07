Más de 12 detenidos por secuestro de empresario en Trujillo: así era el búnker donde estuvo cautivo

La investigación apunta a una posible relación entre organizaciones criminales como "Los Pulpos" y "La Jauría".

Un búnker subterráneo ubicado en una zona residencial de Trujillo habría sido utilizado para mantener en cautiverio al empresario minero Jenss Lara durante aproximadamente 36 horas, según las diligencias realizadas en el marco de la investigación.

El espacio, de aproximadamente 2.5 metros por 1.10 metros, contaba con una trampilla metálica con sistema de seguridad. En su interior fueron encontrados un colchón, soguillas y un tanque de oxígeno que habría utilizado la víctima durante su permanencia en el lugar.

Según la investigación, esta organización criminal habría utilizado un mecanismo similar al empleado en otro secuestro ocurrido en Cajamarca, donde un empresario minero conocido como “El Muki” también fue mantenido en un espacio subterráneo.

MÁS HALLAZGOS

Las autoridades también hallaron, cerca del fundo San Pedro, chalecos, borceguíes, cascos y un fusil AR-15. Entre los elementos encontrados destacó además el DNI electrónico de Jenns Martin Lara Tantaquilla.

La investigación apunta a una posible relación entre organizaciones criminales como "Los Pulpos" y "La Jauría" y actividades vinculadas a la minería ilegal, en medio de un presunto enfrentamiento entre estos grupos. Hasta el momento, más de 12 personas permanecerían detenidas por el caso.