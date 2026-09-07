Salen nuevas imágenes del doble asesinato en Santa Anita

Lo que comenzó como una reunión familiar terminó en un doble crimen en Santa Anita. Giuseppe Vargas es investigado por la muerte de su esposa, Karina Gutiérrez, y su hijo, ocurrida horas después de un almuerzo familiar.

Según el testimonio de Michael Gutiérrez, hermano de la víctima, Vargas llegó armado a la reunión. Karina le habría reclamado por portar el arma y le pidió que se la entregara, pero él se negó. Esta situación habría generado una discusión durante el encuentro familiar.

Pese al momento de tensión, la reunión continuó. Horas después, Karina salió de la vivienda de su hermana, ubicada en La Molina, junto a su pareja y su hija. Ambos abordaron un taxi sin imaginar el desenlace que ocurriría posteriormente.

El doble crimen se produjo en la calle Los Jazmines, en Santa Anita. De acuerdo con el reporte, Vargas habría acabado con la vida de su esposa y de su propio hijo para luego regresar a la vivienda, donde finalmente fue detenido.

PIDEN JUSTICIA

La familia pidió a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley. Michael Gutiérrez señaló que, junto con la Fiscalía, se plantean imputaciones por parricidio, feminicidio e intento de feminicidio.