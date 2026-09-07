Pasajera denunció a trabajador del aeropuerto Jorge Chávez por presunto robo de S/300

Una pasajera denunció un presunto robo de S/300 ocurrido dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según su testimonio, entregó su celular a un trabajador para recibir orientación durante el proceso de check-in. En ese momento, el empleado habría manipulado el dispositivo y realizado una transferencia de dinero desde el aplicativo bancario de la viajera.

La mujer relató que inicialmente notó un comportamiento extraño por parte del trabajador, quien permaneció tecleando en su teléfono mientras supuestamente verificaba información relacionada con su viaje. Poco después, al revisar el saldo de su cuenta, descubrió que le habían descontado S/300. Al reclamarle directamente al trabajador, este habría reconocido el hecho y le devolvió el dinero.

La pasajera también cuestionó la respuesta que recibió cuando solicitó ayuda y pidió la presencia de personal de seguridad. Según su versión, algunos trabajadores le recomendaron continuar con su viaje debido a que el dinero ya había sido devuelto. La denunciante expresó su preocupación y señaló que otros pasajeros podrían haber atravesado situaciones similares sin llegar a reportarlas.

REVISIÓN INTERNA

Ante el caso, Lima Airport Partners informó que inició una revisión interna en coordinación con la empresa proveedora del trabajador involucrado. Como resultado de las medidas adoptadas, el colaborador fue desvinculado de sus funciones de manera preventiva. Asimismo, se dispuso la suspensión del personal que se encontraba de turno mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.