Amenazan a fiscal tras audiencias contra presuntos integrantes de organización criminal

Las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) conmemoraron su 19.º aniversario en medio de una nueva amenaza contra uno de sus integrantes. Se trata de Leonardo Claudio Guffanti Parra, fiscal adjunto provincial del Tercer Equipo de FECOR Lima Noroeste-Ventanilla, quien recibió un mensaje intimidatorio en el que se hace referencia a sus actuaciones durante recientes audiencias judiciales.

Según el mensaje difundido, los autores aseguran conocer los movimientos del fiscal y de algunos de sus familiares, además de advertirle que no sería “intocable”. La amenaza habría llegado después de una serie de audiencias en las que se consiguió prisión preventiva contra presuntos delincuentes vinculados al robo de oro en la Costa Verde.

De acuerdo con un informe reservado, la comunicación habría sido enviada desde un número telefónico de Colombia y tendría como objetivo amedrentar al fiscal para que se abstenga de continuar investigando a presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Injertos del Callao-Ventanilla”. Ante el riesgo, se recomendó solicitar, a través de la Fiscalía de la Nación, seguridad y protección personal para Guffanti.

OTROS CASOS SIMILARES

Este caso se suma a otros episodios de intimidación contra fiscales registrados en el país. Entre octubre y noviembre de 2025 fueron amenazadas las fiscales Margarita Haro y Miriam Parra, mientras que el coordinador nacional de FECOR, Jorge Chávez Cotrina, informó ese año que alrededor de 25 fiscales eran víctimas de amenazas o extorsión. Las autoridades consultadas para este nuevo caso señalaron que no brindarían declaraciones debido a temas de agenda.