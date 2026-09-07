Aeropuerto Jorge Chávez: cae ecuatoriano cuando intentaba viajar con documentos falsos

Un ciudadano ecuatoriano fue detenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando presuntamente intentaba salir del país rumbo a España utilizando documentos peruanos con una identidad que no le correspondía. La intervención se produjo luego de que inspectores detectaran inconsistencias durante los controles migratorios previos a su viaje.

Según el reporte, los agentes advirtieron que tanto el pasaporte como el DNI presentaban irregularidades, entre ellas la ausencia de una firma. Estas observaciones generaron sospechas y motivaron una revisión más exhaustiva de la documentación presentada por el pasajero.

Tras realizar las verificaciones correspondientes y siguiendo los protocolos establecidos, se determinó que el hombre no era ciudadano peruano, sino ecuatoriano. Con apoyo de información proporcionada por autoridades policiales extranjeras, agentes de la Policía llegaron al aeropuerto y procedieron con su detención.

BAJO INVESTIGACIÓN

El caso continúa bajo investigación y las autoridades deberán determinar si el intervenido estaría involucrado en otros delitos, además de la presunta usurpación de identidad que habría cometido para intentar salir del Perú. La intervención permanece en desarrollo mientras se realizan las diligencias correspondientes.