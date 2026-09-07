Fredy López asumirá la comandancia general de la PNP el próximo 16 de septiembre

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el general Fredy López asumirá la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, en reemplazo de Óscar Arriola. Astudillo destacó que López ocupaba el segundo lugar en la línea de mando y señaló como particularidad que sería el primer teniente general de la PNP integrada en asumir la conducción de la institución.

Consultado sobre la salida de Arriola, el titular del Interior negó que se trate de una decisión vinculada a una presión del Ejecutivo. Explicó que el general solicitó su pase a la situación de retiro, el cual se hará efectivo el 15 de septiembre. Al día siguiente se realizaría la ceremonia de despedida y el reconocimiento del nuevo comandante general de la Policía.

Astudillo también descartó que Arriola tenga previsto asumir otro cargo dentro del Gobierno, incluido algún puesto en el ámbito diplomático. “No va a ocupar otro cargo”, señaló el ministro, quien afirmó que no tiene conocimiento de ninguna designación pendiente para el oficial una vez que pase al retiro.

SOBRE ÓSCAR ARRIOLA

Finalmente, el ministro fue consultado sobre el pedido del Percy Osorio Palpán para que el general Víctor Reboredo sea sometido a una evaluación psicológica debido a sus recientes declaraciones y acciones. Astudillo respondió que todavía no había recibido el documento y que, una vez que lo tenga, analizará su contenido para determinar las medidas que correspondan.