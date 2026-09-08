Vecinos de Surco denuncian presunto robo de perros de raza

Una familia de Surco denunció la desaparición de dos perros que habrían sido sustraídos de su vivienda por dos personas, quienes fueron captadas por cámaras de seguridad de la zona llevándose a las mascotas.

Fanny, propietaria de los animales, contó que salió por unos minutos para recoger a sus hijos del colegio y, al regresar, ya no encontró a sus perros. Según explicó, sospecha que los sujetos los habrían hecho salir de la vivienda tras silbarles desde el exterior.

Las cámaras de seguridad proporcionadas por los vecinos muestran a dos personas trasladando a los animales cargados. La propietaria aseguró además que días antes habría visto a los mismos sujetos rondando por la zona.

La familia ya presentó una denuncia y cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad para facilitar la identificación de los presuntos responsables.

PIDEN INTENSIFICAR BÚSQUEDA

La propietaria pidió a las autoridades intensificar la búsqueda y recuperar a sus mascotas, a las que considera parte de su familia y que, según señaló, fueron criadas desde pequeñas en su hogar.