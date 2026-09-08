Los Olivos: vehículos abandonados ocupan calles y generan malestar entre vecinos

Vecinos de la urbanización Parque Naranjal, en Los Olivos, denunciaron la presencia de decenas de vehículos en desuso estacionados en los exteriores de la Dipincri. Autos, motocicletas y mototaxis permanecen ocupando espacios públicos y dificultando el libre tránsito de los residentes, quienes aseguran que el problema se mantiene desde hace varios años.

Según los moradores, algunos vehículos llevan cerca de 20 años abandonados, mientras que varias motocicletas permanecen en el lugar desde hace aproximadamente una década. Entre las unidades también hay vehículos que protagonizaron accidentes y que continúan en la vía pública. Los vecinos expresaron su preocupación por la acumulación de basura, la posible presencia de roedores y el riesgo de que estos espacios sean utilizados por delincuentes para esconderse.

Los residentes aseguran que han enviado numerosas cartas y solicitudes a las autoridades para pedir el retiro de los vehículos, pero hasta ahora no habrían recibido una respuesta concreta. Una de las últimas solicitudes fue presentada el pasado 28 de agosto. Asimismo, señalaron que el comandante de la dependencia policial les habría indicado que sería necesaria la intervención de fiscales para retirar cada una de las unidades, lo que, según los vecinos, podría prolongar aún más el problema.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, los moradores hicieron un llamado al alcalde y a las autoridades policiales para que intervengan y permitan recuperar los espacios públicos. Con carteles como “Basta, mi parque se respeta”, los residentes reclaman el retiro de la denominada “chatarrería” y advierten que no pueden continuar viviendo rodeados de vehículos abandonados frente a sus viviendas.