Denuncian a funcionario de colegio en Chorrillos por presuntos tocamientos indebidos

Padres de familia de un colegio de Chorrillos denunciaron a un funcionario de la institución por presuntos tocamientos indebidos a estudiantes de quinto de secundaria. Los presuntos hechos habrían comenzado a fines de julio y se habrían prolongado durante agosto y septiembre.

Uno de los estudiantes decidió contar lo ocurrido y declarar ante la Fiscalía. La dirección del colegio habría informado del caso a la UGEL y activado un protocolo para retirar preventivamente al funcionario mientras continúan las investigaciones.

ANTECEDENTES

Los padres también denunciaron que existirían antecedentes de situaciones similares y cuestionaron que una primera denuncia no hubiera sido recibida en una comisaría. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de los testimonios de los familiares y deberán ser esclarecidas por las autoridades.

La familia del funcionario también habría contratado a una abogada, a quien los padres acusan de haberlos amenazado para que desistan de continuar con las denuncias. Esta versión tampoco ha sido corroborada en el informe. Los padres de familia pidieron que se investigue el caso y que, de comprobarse los hechos, se establezcan las responsabilidades correspondientes.