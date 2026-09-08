Alertan por circulación de vehículos eléctricos y ocupación informal de calles en el Centro de Lima

La Municipalidad de Lima (MML) intensificó las acciones frente a la circulación de vehículos eléctricos no autorizados en calles y ciclovías del Centro Histórico, algunos de ellos utilizados por menores de edad.

Estos vehículos suelen concentrarse durante la noche en puntos cercanos al JNE y posteriormente se desplazan hacia la plaza San Martín y avenidas como Tacna y Garcilaso de la Vega. Su circulación por vías con alto tránsito genera preocupación por el riesgo de accidentes.

El alcalde Renzo Reggiardo señaló que la municipalidad ya clausuró algunos lugares donde se almacenaban estas unidades y realizó decomisos como parte de las medidas para evitar su circulación en zonas no autorizadas.

CALLES DEL CERCADO DE LIMA

La problemática se extiende también a la ocupación de calles del Cercado de Lima. En el jirón Paruro se detectaron espacios que estarían siendo delimitados y alquilados para actividades comerciales sin autorización ni regulación, según el reporte.

La municipalidad advirtió que esta situación podría dificultar una eventual evacuación ante un sismo o emergencia, además de obstaculizar el ingreso de bomberos y otros equipos de emergencia. Ante la proximidad de fechas festivas como Halloween y Navidad, el municipio anunció que continuará coordinando con comerciantes y empresarios de Mesa Redonda, Triángulo de Grau y Las Malvinas para prevenir almacenes clandestinos y reducir riesgos.

Las autoridades también evalúan alternativas para ordenar el comercio en la vía pública, aunque el desafío incluye encontrar espacios adecuados que permitan a los comerciantes desarrollar sus actividades sin afectar la circulación ni la seguridad.