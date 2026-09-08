Alias “Cuchillo” aparece entre las hipótesis por asesinato del hermano del alcalde de Pataz

Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz, Segundo Armas, fue asesinado a balazos en la urbanización California, en Víctor Larco Herrera, Trujillo. La víctima recibió al menos seis impactos cuando estaba cerca de su camioneta.

Los agentes policiales revisaron las cámaras de seguridad y lograron reconstruir la ruta que habrían utilizado los sicarios para escapar. Por la modalidad del ataque y el armamento empleado, se descartaría inicialmente un móvil pasional o patrimonial.

Una disputa por el control de Pataz

Armas Villalobos tenía tres expedientes fiscales relacionados con presuntos delitos de perturbación del funcionamiento de servicios públicos, usurpación agravada y hurto simple. Dos de estos casos permanecían en investigación preliminar.

Según la información recogida en las pesquisas, una de las hipótesis apunta a un posible vínculo con la estructura de alias “Cuchillo”, quien permanece recluido en Colombia y afronta un proceso de extradición. La Policía también evalúa la participación de otros grupos criminales en una disputa por la hegemonía en Pataz.