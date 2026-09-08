Dictan nueve meses de prisión preventiva contra acusado de matar a su esposa e hijo

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Giuseppe Leonardi, acusado de atacar con un arma de fuego a su esposa, a su hijo de 22 años y a su hija de 17 años. El caso es investigado por los presuntos delitos de feminicidio, parricidio e intento de feminicidio, mientras la familia de las víctimas exige una sanción ejemplar.

Los familiares señalaron que la víctima había denunciado un mes antes al acusado por presunto maltrato psicológico y que ambos habían llegado a separarse. Sin embargo, posteriormente retomaron la relación. El 30 de agosto, la familia compartió un almuerzo en la vivienda, sin imaginar que horas después ocurriría el violento ataque.

Los deudos también aseguraron que el acusado habría reconocido su responsabilidad durante sus declaraciones, aunque, según ellos, no mostró arrepentimiento ni pidió disculpas por lo ocurrido. La familia expresó además su preocupación por desconocer inicialmente el establecimiento penitenciario al que sería trasladado y pidió que permanezca recluido mientras continúa el proceso judicial.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Durante el almuerzo previo al crimen, los familiares recordaron que el acusado habría protagonizado una discusión mientras se encontraba armado. Incluso, según uno de los testimonios, habría pedido disculpas al padre de la víctima por los problemas que había ocasionado a su hija. La familia sostiene que este gesto ocurrió poco antes del ataque y ahora exige justicia y una condena severa.