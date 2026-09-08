Cae banda criminal que captaba víctimas por redes sociales para vender vehículos y luego asaltarlas

Una banda criminal, conocida como “Los Malandros del Barrio”, fue intervenida tras ser vinculada con una modalidad de estafa y robo mediante falsas operaciones de compra y venta de vehículos por internet. Las autoridades ya contaban con información sobre sus presuntas actividades gracias a labores de inteligencia.
Según la investigación, los integrantes contactaban a sus víctimas a través de redes sociales y acordaban encuentros en lugares alejados para concretar las supuestas transacciones. En estos puntos, compradores y vendedores habrían terminado siendo víctimas de asaltos a mano armada.
Un militar entre los intervenidos
La organización estaría conformada por alias “Peluche”, “Chato Martillo” y “Angelito”. Este último sería un suboficial de tercera de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en actividad, aunque todavía no se ha determinado en qué unidad estaría prestando servicio.
Durante el operativo también fueron recuperadas dos motocicletas que habrían sido sustraídas bajo esta misma modalidad. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el grado de participación de cada intervenido y determinar si existen más víctimas.