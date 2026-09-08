Empresario denuncia presunta intervención irregular de policías en su negocio

Un empresario dedicado desde hace más de diez años a la venta de productos electrónicos denunció una presunta intervención irregular en su negocio, ubicado en el Cercado de Lima. Luis Herrera sostiene que efectivos de la Unidad Especializada de Investigación de Aduanas llegaron al establecimiento y, tras ingresar inicialmente como supuestos clientes, procedieron a realizar un operativo.

Según el denunciante, los agentes le dieron un plazo de 15 minutos para presentar la documentación que acreditara la procedencia de los productos. Herrera afirma que logró comunicarse con sus proveedores para obtener las facturas correspondientes, pero que los efectivos no habrían aceptado los documentos y trasladaron diversos artículos hacia una unidad policial ubicada en Chorrillos.

El empresario también acusa a los agentes de haber retirado dos teléfonos celulares de uso personal y de haberlos colocado dentro del chaleco de una de las policías. Asimismo, asegura que, cinco días después de la intervención, utilizó una aplicación para ubicar uno de sus equipos y descubrió que aparecía en un condominio del distrito del Rímac. Por ello, cuestiona la cadena de custodia de los objetos incautados.

TODAVÍA NO RECIBE RESPUESTA

Herrera señala que presentó denuncias ante la Policía y la Inspectoría, pero que, después de más de tres semanas, aún no habría recibido una respuesta sobre el paradero de sus pertenencias. También sostiene que no recibió una copia formal del acta de incautación. Hasta el momento, según el reporte, no existe un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional sobre los hechos denunciados.